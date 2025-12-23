Fechas y horarios definidos para los duelos caseros de la Copa Sudamericana

La acción arrancará a mitad de semana, el miércoles 4 de marzo con un duelo de alta tensión. El Sportivo Trinidense oficiará de local en Sajonia para recibir a Olimpia, que cuenta con la novedad de la dirección técnica de Pablo “Vitamina” Sánchez, quien tendrá la misión de romper la reciente hegemonía del cuadro de la “Cruz Amarilla”, ya que los antecedentes inmediatos favorecen al “Triqui”: en la última temporada, tras un tropiezo inicial, lograron encadenar una racha invicta frente al Decano con una victoria y dos empates, consolidándose como un escollo sumamente complejo para el equipo de Para Uno.

Al día siguiente, el jueves 5 de marzo la cartelera sudamericana presenta un choque histórico. Nacional recibirá al Deportivo Recoleta, un duelo que trasciende por ser el estreno absoluto del elenco “Canario” en el plano internacional. El club funebrero llega a esta instancia tras una campaña histórica, que le permite, por primera vez, llevar sus colores fuera del ámbito local. Para la Academia, será la oportunidad de hacer valer su experiencia copera frente a un debutante.

Los ganadores de estas dos llaves nacionales se asegurarán un lugar en la fase de grupos del certamen continental. Cabe recordar que la representación paraguaya en el torneo aún podría ampliarse: tanto el Sportivo 2 de Mayo como Guaraní —quienes inician su camino en la Fase 1 y Fase 2 de la Copa Libertadores, respectivamente— podrían recalar en la Sudamericana si son eliminados en la tercera etapa de la máxima competición continental.