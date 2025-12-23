El millonario monto que Corinthians está obligado a abonar a Matías Rojas

La institución paulista utilizará los fondos obtenidos tras su reciente coronación en la Copa de Brasil para hacer frente a esta millonaria obligación contractual. El pago se efectuará en dos cuotas consecutivas, programadas para esta misma semana y la siguiente, asegurando así la estabilidad administrativa. Esta resolución era considerada de máxima prioridad debido a que el plazo legal para el depósito había expirado en noviembre pasado.

El conflicto se originó en febrero de 2024, cuando el volante paraguayo decidió romper su vínculo de forma unilateral alegando atrasos salariales. El jugador surgido en Cerro Porteño reclamó el incumplimiento en el pago de sus derechos de imagen, una situación que sus representantes intentaron negociar sin éxito durante varios meses. A pesar de haber disputado treinta encuentros oficiales con el equipo, el jugador se marchó sin anotar goles.

La deuda escaló de forma dramática desde los ocho millones iniciales hasta superar los cuarenta millones de la moneda brasileña, debido a cláusulas de penalización por nuevos incumplimientos. Durante la gestión de la directiva anterior, se firmó un compromiso de abonar la totalidad del contrato hasta 2027 si se producían más retrasos. Al no honrarse esa palabra, el monto se disparó y obligó a la intervención directa de los organismos jurídicos.

Rafael Botelho, representante legal del futbolista, explicó que buscaron múltiples soluciones amistosas antes de elevar el caso formalmente ante las autoridades de la FIFA. Según el abogado, el club mostró una disposición inicial positiva tras el cambio de mando, pero volvió a fallar en los pagos apenas un mes después. El silencio administrativo por parte del Corinthians dejó al entorno del paraguayo sin más opciones que el litigio.

Tras su accidentado paso por el fútbol de Brasil, el volante ofensivo paraguayo continuó su carrera profesional con efímeros pasos por el Inter Miami y River Plate de Argentina, hasta llegar al Portland Timbers de la Major League Soccer. Actualmente, a sus 30 años de edad, el formado en la cantera azulgrana se encuentra en condición de agente libre mientras analiza propuestas para su futuro.

Fuente: Globo Esporte