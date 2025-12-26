Olimpia, confirmado en la Serie Río de la Plata

La noticia fue difundida por las plataformas digitales de la competición, la cual es impulsada por una de las cadenas televisivas de deportes más influyentes de la región. En el mensaje de bienvenida, se resaltó la historia y la jerarquía continental del club guaraní, invitando a toda la afición franjeada a seguir de cerca sus próximos desafíos. “Hola, Decanos. Olimpia dirá presente un año más en la Serie Río de la Plata. Historia, jerarquía y pasión continental en el mejor fútbol de verano”, dictaba el anuncio.

Además del elenco franjeado, que comienza un nuevo proceso bajo el comando del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, el torneo contará con la participación confirmada del Colo Colo de Chile y de Alianza Lima de Perú, que será rival de Sportivo 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. La presencia de estos clubes de renombre refuerza el carácter internacional del certamen, que servirá como prueba de fuego para Olimpia de cara al a su incursión en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, en la que tendrá que sortear al Sportivo Trinidense en el filtro casero.

Como antecedente reciente, el conjunto de Para Uno ya disputó esta competencia en enero de 2025, donde midió fuerzas en un intenso encuentro contra el Nacional de Montevideo. En aquella oportunidad, el calendario original incluía un choque ante Independiente de Avellaneda, el cual fue cancelado debido a inconvenientes logísticos del cuadro argentino, que en ese entonces había tenido una falla técnica en el avión que iba a trasladar al equipo.