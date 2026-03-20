Olimpia, con calendario confirmado en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

El estreno del Decano en el Grupo G la competición será el próximo 8 de abril a las 20:00, cuando visite al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Chile. Este duelo representa un desafío inédito para la institución franjeada, que nunca se enfrentó oficialmente al conjunto trasandino. Tras el debut, Olimpia regresará a Asunción para su primer juego en casa, programado para el 15 de abril a las 21:00 frente al debutante argentino Barracas Central, otro rival contra el cual el Franjeado no registra antecedentes históricos.

El tramo medio del calendario presentará la mayor exigencia logística para el plantel paraguayo, ya que deberá encadenar dos desplazamientos consecutivos fuera del país. El primero de ellos tendrá lugar el 30 de abril a las 19:00, fecha en la que Olimpia viajará a Río de Janeiro para revivir el “duelo de campeones” ante Vasco da Gama en el mítico São Januário. Este cruce genera una efervescencia especial, pues solo existe un antecedente de ambos compartiendo grupo, remontándose a la victoriosa campaña de la Copa Libertadores de 1990.

Apenas una semana después de su paso por Brasil, la seguidilla de salidas continuará en Argentina. El 6 de mayo, a las 21:00, el Decano del fútbol paraguayo cumplirá con su visita a Barracas Central en un estadio aún por definir en territorio del vecino país. Esta etapa del torneo marcará un punto crítico para las aspiraciones de clasificación del equipo de “Vitamina” Sánchez antes del cierre de la fase regular.

La resolución del Grupo G para el Decano se dará ante su público en el Defensores del Chaco. El 20 de mayo, a las 19:00, recibirá a Vasco da Gama en el partido de vuelta, un encuentro que promete ser decisivo para el ordenamiento de la tabla. Finalmente, Olimpia cerrará su participación en esta instancia el 27 de mayo a las 21:30, enfrentando nuevamente a Audax Italiano de local, buscando asegurar su boleto a la siguiente fase de la “Gran Conquista”.