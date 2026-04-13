Santos-Recoleta: Canario alternativo enfrenta a rival con rica historia

La dirigencia de Recoleta, encabezada por Luis Antonio Vidal, dispuso priorizar el plano local, por lo que el Canario afrontará este duelo contra un rival con rica historia con un equipo totalmente alternativo.

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El hecho de presentar una formación B no significa que el representante paraguayo tire la toalla, pero sí tendrá menores posibilidades de éxito contra el “Peixe” que llegó a grandes conquistas, pero que fue perdiendo fuerza deportiva con los años, a tal punto que en el 2023 sufrió la caída a la Serie B.

Tras la derrota del viernes contra Luqueño por 2-1, por el torneo Apertura, las autoridades y el cuerpo técnico determinaron dar descanso a los componentes del elenco estable, que sienten los rigores físicos de la doble competencia.

Por ese motivo, los titulares alentarán a sus compañeros en busca de la hazaña en Brasil, mientras ellos reponen energías para el duelo del sábado contra 2 de Mayo en Campo Grande, a las 20:30.