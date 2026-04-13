Copa Sudamericana
13 de abril de 2026 - 18:12

Santos-Recoleta: Canario alternativo enfrenta a rival con rica historia

Thiago Constantino Emmanuel Vidal Obregón (23 años) disputa su segunda Copa Sudamericana, la primera con Recoleta FC. En 2023, el delantero compitió en el torneo en filas de Tacuary.
Thiago Constantino Emmanuel Vidal Obregón (23 años) disputa su segunda Copa Sudamericana, la primera con Recoleta FC. En 2023, el delantero compitió en el torneo en filas de Tacuary.Gentileza

En su histórica primera presentación fuera del país, Recoleta FC jugará este martes con el Santos, en la ciudad portuaria paulista, a las 21:30, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por ABC Color

La dirigencia de Recoleta, encabezada por Luis Antonio Vidal, dispuso priorizar el plano local, por lo que el Canario afrontará este duelo contra un rival con rica historia con un equipo totalmente alternativo.

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El hecho de presentar una formación B no significa que el representante paraguayo tire la toalla, pero sí tendrá menores posibilidades de éxito contra el “Peixe” que llegó a grandes conquistas, pero que fue perdiendo fuerza deportiva con los años, a tal punto que en el 2023 sufrió la caída a la Serie B.

Tras la derrota del viernes contra Luqueño por 2-1, por el torneo Apertura, las autoridades y el cuerpo técnico determinaron dar descanso a los componentes del elenco estable, que sienten los rigores físicos de la doble competencia.

Por ese motivo, los titulares alentarán a sus compañeros en busca de la hazaña en Brasil, mientras ellos reponen energías para el duelo del sábado contra 2 de Mayo en Campo Grande, a las 20:30.