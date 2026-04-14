Confraternidad dirigencial en Santos

Los presidentes Marcelo Teixeira (Santos) y Luis Antonio Vidal (Recoleta) intercambiaron camisetas y pergaminos durante el encuentro promovido por el club de la ciudad portuaria paulista.

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La primera salida internacional del Canario fue nada menos que para el duelo contra el histórico Peixe, formador de estrellas como Pelé, Robinho, Diego Ribas, Neymar, Gabigol, Rodrygo Goes, entre tantas otras.

Una nueva juntada entre las autoridades recoletanas y santistas está marcada para el lunes 4 de mayo en Asunción, en la previa del enfrentamiento del día siguiente por la segunda rueda de la Copa Sudamericana, en la que “Reco”, que apenas registra tres temporadas en el profesionalismo participa por vez primera.