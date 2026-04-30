“Hacen cada pregunta boluda”: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, y el caliente cruce con los periodistas

Horacio Melgarejo explotó contra los periodistas peruanos tras la victoria 1-0 de Cienciano sobre Atlético Mineiro por el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de la victoria clave, de continuar invicto y ocupar el primer lugar de la llave con 7 puntos, el argentino fue protagonista de una conferencia caliente y criticó a todos los comunicadores en la sala de prensa del estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco.

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El DT subió de tono cuando un periodista apuntó al rendimiento. “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba setenta kilos, ahora pesa ciento cincuenta. Ya te contesté” lanzó.

“Siguiente pregunta o me paro y me voy”

El argentino amenazó con dejar la conferencia cuando fue preguntado sobre el si el equipo debió golear. “Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, tiró.

A pesar de las duras respuestas, los periodistas continuaron con la temática de si Cienciano debía ganar por una diferencia mayor. “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”, argumentó Melgarejo con gestos de mucho disgusto.

"SE NOTA QUE NUNCA JUGASTE AL FÚTBOL"



Melgarejo, DT de Cienciano, no se bancó una sola pregunta en la conferencia de prensa. ¡PICANTE!



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“Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer”

“Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”, cerró el entrenador de 52 años.

El caliente cruce del DT de Cienciano con periodistas