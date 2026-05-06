Primer gol de “Mbappérez” en Uruguay

En el último partido del primer turno del martes de la Copa Sudamericana, el Grupo B no se sacudió gracias al providencial cabezazo de Marcelo Pérez (87 minutos) para el empate agónico de Juventud de Uruguay ante el brasileño Atlético Mineiro 2-2.

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El aguerrido club de Las Piedras lo iba perdiendo 2-0, con goles de Alan (37’) y Vítor Hugo (77’), pero supo espabilarse para descontar un minuto después con una jugada vertiginosa que terminó en un centro para los pies de Pablo Lago (78’). Sobre el final, un testazo redireccionado de “Mbappérez” terminó en la igualdad final.

En otro partido de la llave, Puerto Cabello goleó en Venezuela a Cienciano de Perú por 3-0.

La llave quedó bastante comprimida, con Cienciano con 7 puntos, Puerto Cabello 6, Juventud 5 y Mineiro 4.

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Marcelo Pérez milita en Juventud a préstamo del Huracán de Argentina. Marcó su primer gol en siete cotejos con el club charrúa. AFP