Un paraguayo en el equipo ideal de la semana en la Sudamericana

La actuación de Fernando Cardozo en Buenos Aires no pasó desapercibida para el continente. El polivalente jugador de Olimpia, quien fue la gran apuesta de Pablo “Vitamina” Sánchez tras haber estado fuera del equipo en varios encuentros, fue el motor de la reacción del Decano.

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En el estadio de Banfield, donde Barracas Central ejerció la localía, Cardozo aprovechó una asistencia magistral del juvenil Eduardo Delmás para empujar el balón y marcar la paridad. Además de su cuota goleadora, el canterano aportó el carácter necesario para afrontar un clima hostil y de provocaciones, llegando incluso a dedicarle el tanto al zaguero rival Fernando Tobio tras los constantes roces. Su despliegue físico y temperamento lo catapultaron directamente a la formación ideal de la jornada.

⚽️¡EMPATÓ OLIMPIA! Asistencia de Eduardo Delmás y definición de Fernando Cardozo para que el Decano iguale el encuentro ante Barracas.



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Por su parte, Recoleta FC vivió una noche mágica en el norte del país al recibir al Santos de Brasil. El encuentro estuvo marcado por la presencia de Neymar, quien deleitó a los aficionados con una exhibición individual de alto vuelo que también le valió un lugar en el once ideal de la semana.

⚽️¡LA PELOTA SIEMPRE AL 10! Neymar rompió el cero en el Río Parapití.



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El astro brasileño adelantó a su equipo en el marcador, pero el Santos pecó de ineficacia al desperdiciar varias situaciones claras para liquidar el pleito. El supo aguantar la embestida y, ante un estadio volcado a presenciar el “Canario” espectáculo del “10”, logró que la victoria se le escapara de las manos al gigante brasileño, cerrando un resultado que premia el esfuerzo del equipo paraguayo.