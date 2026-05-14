Olimpia vs. Vasco, con el arbitraje de Wilmar Roldán

Conducción referil experimentada para un duelo entre Olimpia y Vasco da Gama por el liderazgo del Grupo G de la Copa Sudamericana. El partido del miércoles 20 será en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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Ambos clubes tienen 7 puntos. Los brasileños marchan al frente de las posiciones por diferencia de goles. En el tercer puesto está Audax Italiano, con 4, mientras que Barracas Central marcha último, con 3.

En esta competencia, que tiene como eslogan La Gran Conquista, solo los primeros de cada llave avanzan de manera directa a los octavos de final. Los colocados en la segunda posición deberán jugar un repechaje por la continuidad contra los terceros de la Copa Libertadores.

Wilmar Roldán dirigirá el enfrentamiento entre el Decano paraguayo y el Gigante de la Colina carioca. Los jueces de línea serán Alexander Guzmán y Cristian Aguirre; el cuarto árbitro Jairo Mayorga, el encargado del VAR será David Rodríguez, en tanto que la función de auxiliar de cabina la cumplirá Jhon León, todos de nacionalidad colombiana.