Peruano Pérez conducirá Cuenca vs. Recoleta FC

El comprimido Grupo D de la Copa Sudamericana es liderado por San Lorenzo de Almagro, con 6 unidades. El Deportivo Cuenca va segundo, con 5. Recoleta FC está tercero, con 4, en tanto que el Santos de Brasil ocupa la última plaza, con 3.
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El estadio Alejandro Serrano Aguilar, ubicado en la ciudad de Cuenca, será el escenario del enfrentamiento entre Deportivo Cuenca y Recoleta FC, a las 23:00, hora paraguaya.
Este cotejo contará con un staff arbitral íntegramente peruano, encabezado por Roberto Bruno Pérez. Los líneas serán Stephen Atoche y Diego Jaimes; la cuarta jueza Elizabeth Tintaya, el encargado del VAR Michael Espinoza y la asistente en cabina Milagros Arruela.
El representante paraguayo deberá puntuar para seguir con chances de avanzar la octavos, ya sea de manera directa, o mediante el repechaje contra un rival de la Copa Libertadores.