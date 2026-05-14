Copa Sudamericana
14 de mayo de 2026 a la - 13:48

Peruano Pérez conducirá Cuenca vs. Recoleta FC

El peruano Roberto Bruno Pérez (34 años) dirigirá el partido entre Deportivo Cuenca y Recoleta FC.
El peruano Roberto Bruno Pérez (34 años) dirigirá el partido entre Deportivo Cuenca y Recoleta FC.024044+0000 JORGE BERNAL

El peruano Roberto Bruno Pérez arbitrará el martes el partido entre el Deportivo Cuenca y Recoleta FC en Ecuador, por la penúltima fecha (5ª) de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El duelo se iniciará a las 23:00, hora paraguaya.

Por ABC Color

El comprimido Grupo D de la Copa Sudamericana es liderado por San Lorenzo de Almagro, con 6 unidades. El Deportivo Cuenca va segundo, con 5. Recoleta FC está tercero, con 4, en tanto que el Santos de Brasil ocupa la última plaza, con 3.

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El estadio Alejandro Serrano Aguilar, ubicado en la ciudad de Cuenca, será el escenario del enfrentamiento entre Deportivo Cuenca y Recoleta FC, a las 23:00, hora paraguaya.

Este cotejo contará con un staff arbitral íntegramente peruano, encabezado por Roberto Bruno Pérez. Los líneas serán Stephen Atoche y Diego Jaimes; la cuarta jueza Elizabeth Tintaya, el encargado del VAR Michael Espinoza y la asistente en cabina Milagros Arruela.

El representante paraguayo deberá puntuar para seguir con chances de avanzar la octavos, ya sea de manera directa, o mediante el repechaje contra un rival de la Copa Libertadores.