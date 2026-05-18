Recoleta FC debe cortar la racha de empates en la Copa Sudamericana

Con Recoleta FC se puede aplicar la famosa frase del perro del hortelano, “no come ni deja comer” en la Copa Sudamericana, en la que compite por primera vez. Fueron cuatro presentaciones, todas con empates. Todavía no ganó, tampoco perdió.

Lea más: Peruano Pérez conducirá Cuenca vs. Recoleta FC

El estadio Alejandro Serrano Aguilar albergará el encuentro entre Deportivo Cuenca y Recoleta, marcado para las 21:00, hora local (23:00 de Paraguay). Para la mayoría de los jugadores aurinegros, jugar en la altura de 2.560 metros sobre el nivel del mar será una experiencia nueva, por demás exigente.

El enfrentamiento será arbitrado por el peruano Roberto Pérez. Su compatriota, Michael Espinoza, estará a cargo del VAR.

El Grupo D es liderado por San Lorenzo, con 6 puntos. El Cuenca marcha segundo, con 5, mientras que Recoleta está con 4, cerrando la llave Santos, con 3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para seguir con posibilidades de pelear la clasificación a los octavos de final de La Gran Conquista o al menos el repechaje, el representante paraguayo deberá puntuar. Si la secuencia de igualdades se corta con una derrota, marcará la eliminación anticipada del conjunto dirigido por Jorge González Frutos.

La principal novedad en la formación recoletana será la presencia de Richart Ortiz Páez como punta de lanza.