Olimpia vs. Audax Italiano cambia de horario

El informe de la Conmebol señala que los juegos Olimpia-Audax Italiano (estadio Defensores del Chaco, Asunción) y Vasco da Gama-Barracas Central (São Januario, Río de Janeiro) del miércoles de la semana próxima (el 27) se disputarán a las 19:00, hora paraguaya.

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En principio, estos choques, que son el 109 y 110 de la Copa Sudamericana 2026, fueron fijados para las 21:30, por lo que se iniciarán 150 antes de lo previsto inicialmente.

Olimpia lidera el Grupo G con 10 puntos. Vasco da Gama y Audax Italiano están con 7, mientras que Barracas Central cuenta con 3, sin posibilidad alguna de seguir en competencia.

En este certamen, que tiene como eslogan La Gran Conquista, los primeros de cada llave acceden de forma directa a los octavos de final. Los colocados en el segundo puesto juegan un repechaje por la continuidad contra los terceros de la Copa Libertadores.