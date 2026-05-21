Olimpia, a punto de coronar un gran semestre

El 2026 de Olimpia, de la mano del director técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, comprende 26 partidos, con 17 triunfos, 5 empates y 4 derrotas.

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El más ganador del fútbol paraguayo dio el miércoles un golpe de autoridad para vencer de remontada al brasileño Vasco da Gama 3-1, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“El equipo me viene demostrando que está para cosas importantes. Lo demostró ganando con autoridad el torneo local, hoy (por el miércoles) ganándole a un equipo brasilero, no es poca cosa eso. Nos impusimos desde la posesión y desde las situaciones”, declaró el conductor técnico del Expreso.

“Me queda siempre la duda, si es el escudo, si es la camiseta, obviamente es importante tener los intérpretes, pero sí que el equipo entiende cómo jugar este tipo de partidos. Hoy correspondía cómo jugar en casa este tipo de partidos y lo hicimos. Tenemos que estar atentos para lo que viene ahora y darle a ese partido toda la importancia (frente al Audax) para lograr la clasificación”, significó Sánchez. “Fue una gran actuación, triunfo contundente, contra un rival que nos había costado mucho”, añadió.

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El Decano lidera la llave con 10 puntos, seguido por Vasco y Audax Italiano, que tienen 7. Ya eliminado se encuentra Barracas Central, con 3.

El miércoles, a las 21:30, jugarán en simultáneo Olimpia-Audax y Vasco-Barracas. En este torneo, solo los ubicados en el primer lugar acceden de forma directa a octavos de final. Los colocados en el segundo lugar deben jugar un repechaje por la continuidad contra los que terminen terceros en la Copa Libertadores.

La cartelera franjeada contempla un último partido por el torneo Apertura. Será este sábado frente al Sportivo Luqueño, en Itauguá, a las 16:00.