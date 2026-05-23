San Lorenzo vs. Recoleta, con staff referil colombiano

San Lorenzo de Almagro lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana con 7 unidades. El Deportivo Cuenca tiene 6, Recoleta está con 5 y Santos cierra la llave con 4.

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En esta competencia, los primeros de cada llave acceden de manera directa a los octavos de final. Los ubicados en el segundo lugar jugarán un repechaje por la clasificación contra los terceros de la Copa Libertadores.

El choque entre San Lorenzo y Recoleta FC se cumplirá el martes en el Nuevo Gasómetro (Buenos Aires), a las 21:30, con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega, quien tendrá como líneas a Sebastián Vela y Nataly Arteaga. El mundialista Wilmar Roldán oficiará de cuarto árbitro. El encargado del VAR será Leonard Mosquera, mientras que el asistente en cabina será Paula Fernández.

Recoleta lleva cinco empates consecutivos. Para seguir en carrera deberá cortar la secuencia de igualdades con una victoria. Si eso ocurre podría terminar primero o en su defecto en el segundo puesto, para seguir con calendario internacional en su intervención inicial en un torneo de la Conmebol.