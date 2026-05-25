Recoleta FC y el vuelo por la clasificación

Para seguir con cartelera internacional, Recoleta FC deberá vencer el martes a San Lorenzo de Almagro, en juego a celebrarse en el Nuevo Gasómetro, a las 21:30.

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El representante paraguayo lleva cinco empates seguidos en la Copa Sudamericana, en la que interviene por primera vez. Necesita cortar la secuencia de igualdades con un triunfo para seguir en La Gran Conquista.

El club argentino lidera el Grupo D con 7 puntos. El ecuatoriano Deportivo Cuenca está con 6, Recoleta FC tiene 5, mientras que el brasileño Santos está con 4.

En este certamen, los primeros de cada llave acceden de forma directa a los octavos de final. Los ubicados en el segundo lugar juegan un repechaje por la continuidad contra los que terminen en la tercera posición en la Copa Libertadores.

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El Canario presentaría la misma formación que viene de igualar 2-2 con Cuenca, aunque no se descarta que el entrenador Jorge González Frutos presente alguna sorpresa, por la necesidad que tienen de sumar de a tres. El triunfo permitiría asegurar como mínimo el segundo puesto, además de alcanzar el plus de 125.000 dólares otorgado por cada victoria.

La delegación aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal, viajará al vecino país, a las 16:00, en vuelo comercial.

El choque en la capital argentina será arbitrado por el colombiano Carlos Ortega. Su compatriota, Leonard Mosquera, estará a cargo del VAR.