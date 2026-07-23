¡Atención Recoleta!: Boca Juniors pegó primero ante O’Higgins en los play-offs

Boca Juniors arrancó la repesca de la Copa Sudamericana con el pie derecho. En una noche cargada de reestrenos y debuts, el equipo argentino derrotó por 1-0 a O’Higgins de Chile en el partido de ida y sacó una luz de ventaja clave de cara a la revancha del próximo jueves en Rancagua. El choque tiene un atractivo especial para el “Canario”: el equipo que resulte victorioso en esta serie de repechaje avanzará a los octavos de final del certamen continental, donde ya espera Recoleta FC.

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El gran protagonista de la noche fue Leandro Paredes, quien volvió a pisar un terreno de juego a menos de una semana de haber disputado la final de la Copa del Mundo 2026 con la selección argentina. A los 44 minutos de la primera parte, el mediocampista sacó a relucir toda su clase al filtrar una asistencia exquisita a las espaldas de la zaga chilena. El uruguayo Miguel Merentiel aprovechó el pase, definió mano a mano ante Omar Carabalí y marcó el único tanto del encuentro.

El desarrollo del partido tuvo momentos de tensión para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, quien inició su segundo ciclo internacional al frente del club. El conjunto chileno, dirigido por Lucas Bovaglio, avisó de entrada con un remate de Bryan Rabello al minuto de juego y generó varias llegadas claras a través de Francisco González, Luis Pavez y Alan Robledo. En ese tramo crítico, el colombiano Álvaro Montero —quien tuvo un sólido debut bajo los tres palos en reemplazo del lesionado Agustín Marchesín— sostuvo a Boca con intervenciones determinantes.

Con el paso de los minutos, la frescura del juvenil Leonel Flores y el desequilibrio de Sebastián Villa por la banda izquierda le dieron a Boca la profundidad necesaria para adueñarse del desarrollo. Durante el complemento, el conjunto local buscó ampliar la ventaja con un tiro libre de Paredes y un cabezazo de Santiago Ascacíbar, pero la falta de efectividad dejó la serie abierta.

La definición en Rancagua

Boca Juniors viajará la próxima semana a Chile para intentar sellar su clasificación a los octavos de final. O’Higgins, por su parte, buscará dar vuelta la historia ante su público. Ambos equipos disputarán el duelo de vuelta, el jueves desde las 21:30, en e estadio El Teniente de Rancagua, sabiendo que el premio tras el pitazo final ya tiene rival confirmado: Recoleta FC.