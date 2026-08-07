Piero Maza arbitrará el Boca Juniors vs. Recoleta por los octavos Sudamericana

Equipo arbitral 100% chileno para Parque Patricios

El cuadro “canario” visitará al Xeneize el próximo 11 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó —propiedad de Huracán, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios— para dar el primer paso en esta instancia de eliminación directa.

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La Conmebol ratificó al equipo arbitral que estará impartiendo justicia en suelo argentino, el cual estará encabezado por Piero Maza como árbitro principal, acompañado desde las bandas por Claudio Urrutia y Juan Serrano como asistentes, José Cabreo como cuarto árbitro, mientras que Juan Lara estará a cargo del VAR y Edson Cisternas como AVAR, todos de nacionalidad chilena.

El “Canario” vive un sueño despierto en el continente

En su primera y histórica participación internacional, el modesto elenco paraguayo está escribiendo páginas doradas. El conjunto dirigido por Jorge González Frutos accedió entre los 16 mejores del certamen continental tras realizar una fase de grupos consagratoria, quedándose con el primer lugar del Grupo D por encima de colosos de la talla del Santos de Neymar y el histórico San Lorenzo de Almagro.

Tras ese paso agigantado, el bolillero del sorteo determinó que el rival en los octavos de final sea nada menos que el gigante Boca Juniors. Para llegar a esta cita con el representante paraguayo, el cuadro Xeneize debió superar una sufrida llave de play-offs, donde se impuso por penales frente al O’Higgins de Rancagua.