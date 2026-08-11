El equipo de “Vitamina” para el partido de Olimpia contra Vasco

Vasco da Gama y Olimpia se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora vuelven a cruzarse en los octavos de final, tras la clasificación de los brasileños mediante el repechaje contra el Deportivo Independiente Medellín.

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El estadio São Januario, ubicado en una zona popular (“picante”) de Río de Janeiro, albergará el jueves el duelo entre el Gigante de la Colina y el Decano, previsto para las 19:00.

La comitiva franjeada viajará este miércoles al vecino país, mientras el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez define la estrategia en la Villa de Fernando de la Mora.

El más ganador del fútbol paraguayo llega golpeado a esta confrontación, teniendo en cuenta sus tres caídas en cuatro cotejos sufridas en el campeonato Clausura local.

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El conductor del Expreso presentaría una alineación compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Mateo Gamarra; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Sánchez y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez y Braian Romero.

El “match” contará con la conducción arbitral del argentino Darío Herrera. Su compatriota, Germán Delfino, será el encargado del VAR.

La revancha será el jueves de la semana próxima, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

El clasificado lidiará en cuartos con el ganador de la serie entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe de Bogotá.