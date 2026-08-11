Recoleta FC, con formación definida para el duelo contra Boca Juniors

El argentino Boca Juniors y el paraguayo Recoleta FC abren este martes la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El partido de ida se celebrará en el estadio Tomás Adolfo Ducó del Huracán, a las 19:00. La revancha será el próximo martes en el Defensores del Chaco, en el mismo horario.

El entrenador aurinegro, Jorge González Frutos, definió su equipo, al punto de anunciar la ausencia por lesión del lateral derecho Facundo Echeguren, al igual que Claudio Figueredo, quien se desempeña en el mismo puesto.

El Canario alistará a Nelson Ferreira; Blas Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Carlos Cardozo y Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, Juan Alexander Franco y Pedro Ríos; Aldo Walmor González y Paul Charpentier.

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La campaña recoletana en su debut internacional comprende una victoria y cinco empates, con seis goles a favor y cinco en contra.