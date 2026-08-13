¡Neymar, magia y centenario de Gabigol! Santos remontó ante Macará en Vila Belmiro

El equipo dirigido por Cuca entró desconectado al terreno de juego y con serias dificultades para tomar el control de las acciones. El mediocampo tardó en conectar la defensa con el ataque, situación que el cuadro ecuatoriano supo aprovechar a la perfección para dar el primer golpe de la noche cuando apenas corrían los 3 minutos: Mateo Viera recibió de espaldas, giró y sacó un centro preciso para que el atacante uruguayo Franco Posse, la gran figura de la visita, se anticipara y empujara el balón al fondo de la red.

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Una primera mitad accidentada y el grito histórico

Con la desventaja, el Peixe sufrió durante toda la etapa inicial, no solo por el rendimiento futbolístico, sino también por la mala fortuna de las lesiones. Gabriel Menino y Gabriel Bontempo cayeron al césped con molestias y debieron abandonar el campo prematuramente, obligando a Cuca a quemar variantes tempraneras con los ingresos de Davizinho y Benjamín Rollheiser, respectivamente.

Por si fuera poco, Neymar encendió todas las alarmas al retirarse momentáneamente del campo por un fuerte dolor en el tobillo derecho, dejando a su equipo con diez hombres mientras era atendido en el banquillo. El astro, que volvió al césped luciendo un par de botines nuevos, se mostró incómodo en un principio, aunque con el transcurso de los minutos el dolor dio tregua. En esa accidentada primera mitad, el propio Gabigol también requirió atención médica y se mostró errático, dejando pasar un par de ocasiones claras.

Sin embargo, cuando el primer tiempo agonizaba a los 43 minutos, la magia se hizo presente: Neymar frotó la lámpara y, de primera, filtró un pase quirúrgico hacia el área. Allí apareció Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, quien definió al primer toque para estampar el empate parcial y celebrar, de paso, su gol número 100 con la camiseta del club paulista. Con el 1-1, ambos equipos se fueron al descanso.

La redención y ventaja mínima rumbo a la altura

Santos salió a jugar la segunda mitad con otra actitud y absoluta voracidad ofensiva. Cerca del inicio, el propio Gabigol protagonizó un par de conexiones con Neymar que terminaron en la red, pero ambas anotaciones fueron invalidadas por posición adelantada.

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La tan ansiada redención llegó a los 75 minutos de juego. Neymar ejecutó un tiro de esquina venenoso directo al corazón del área y allí apareció Willian Arão —el mismo jugador que había quedado señalado en la jugada del gol tempranero del Macará— para conectar un frentazo que mandó el balón hacia la portería. El esférico superó la línea de sentencia y el árbitro validó el 2-1 definitivo.

Esta trabajada victoria deja al Santos con una escueta ventaja en la serie. El boleto a los cuartos de final se definirá el próximo jueves en los 2.580 metros de altitud de la ciudad de Ambato, donde el conjunto ecuatoriano intentará dar vuelta la historia.

Fuente: EFE