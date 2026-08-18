Recoleta FC va por la hazaña contra Boca Juniors

El estadio Defensores del Chaco albergará este martes el partido revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Recoleta FC y Boca Juniors, fijado para las 19:00.

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El duelo de ida, celebrado la semana pasada en Buenos Aires, el conjunto argentino se impuso por 3-1 al aprovechar la diferencia numérica, primero con la expulsión del capitán canario, Wilfrido Báez y luego del colombiano Dairon Mosquera, con roja directa.

A las bajas de Báez y Mosquera se suma la de Juan Alexander Franco, el volante de contención que llegó al límite de tarjetas amarillas.

Para intentar revertir la situación adversa, el entrenador aurinegro Jorge González Frutos prepara una formación ofensiva, con extremos “picantes” y dos centrodelanteros, de acuerdo a las últimas movilizaciones, aunque los planes pueden variar, teniendo en cuenta el potencial del rival.

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Para “Reco”, la misión de avanzar a cuartos se torna complicada, aunque no imposible. Lo hecho hasta aquí es digno de ser destacado, con ocho juegos animados, un triunfo, una derrota y seis empates, incluyendo la eliminatoria local contra Nacional, superada en penales.

Recoleta deberá ganar por dos goles para estirar la serie a los lanzamientos desde los 12 pasos. Si triunfa por una diferencia mayor, pasará en forma directa. El “único problema” es la envergadura del adversario, múltiple campeón local e internacional.

El escenario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en el capitalino barrio Sajonia, se pintará de auriazul, por la gran convocatoria de Boca Juniors.

En materia económica, la institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, hará literalmente su agosto, debido a la tarifa de las entradas, que para nuestro país, es elevada, mientras que para los argentinos, resulta accesible. Las localidades más baratas cuestan 50.000 guaraníes, mientras que las más costosas están en G. 900.000.

El cotejo contará con la conducción referil del uruguayo Andrés Matonte. Su compatriota, Leodán González, estará a cargo del VAR.