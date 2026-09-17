Montevideo City vs. Cienciano: hora, formaciones y TV en vivo

La Copa Sudamericana 2026 define hoy al último semifinalista: Montevideo City o Cienciano de Claudio Núñez. Vasco da Gama, Boca Juniors y Atlético Mineiro avanzaron a la ronda de los cuatro mejores luego de superar a Independiente Santa Fe, São Paulo y Santos respectivamente. En la ida, los peruanos vencieron 2-0 a los uruguayos en Cusco.

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Los Citadinos, que disputan el certamen por segunda vez en la historia (la primera en 2021), y la Furia Roja, que conquistó el torneo en 2003 con un gol del paraguayo Carlos Lugo, juegan la vuelta de los cuartos de final a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. El ganador de la serie enfrenta al Galo.

Montevideo City vs. Cienciano: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú : 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia : 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Montevideo City vs. Cienciano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

ESPN 2

Tigo Star: ESPN 2, canal 104

IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50

Personal Flow: ESPN 2, canal 101

Claro TV: ESPN, canal 63

Montevideo City vs. Cienciano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

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La formación de Montevideo City vs. Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Agüero; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

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La formación de Cienciano vs. Montevideo City en la Copa Sudamericana 2026

Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Claudio Núñez, Cristian Souza; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

DT: Horacio Melgarejo.