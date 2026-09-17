Copa Sudamericana
17 de septiembre de 2026 a la - 12:30

Montevideo City vs. Cienciano: hora, formaciones y TV en vivo

El paraguayo Claudio Núñez, futbolista de Cienciano, disputa el balón en un partido frente a Montevideo City por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, Perú.
El paraguayo Claudio Núñez, futbolista de Cienciano, disputa el balón en un partido frente a Montevideo City por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, Perú. Paloma Del Solar

Montevideo City y Cienciano disputan hoy el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color
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La Copa Sudamericana 2026 define hoy al último semifinalista: Montevideo City o Cienciano de Claudio Núñez. Vasco da Gama, Boca Juniors y Atlético Mineiro avanzaron a la ronda de los cuatro mejores luego de superar a Independiente Santa Fe, São Paulo y Santos respectivamente. En la ida, los peruanos vencieron 2-0 a los uruguayos en Cusco.

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Los Citadinos, que disputan el certamen por segunda vez en la historia (la primera en 2021), y la Furia Roja, que conquistó el torneo en 2003 con un gol del paraguayo Carlos Lugo, juegan la vuelta de los cuartos de final a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. El ganador de la serie enfrenta al Galo.

Montevideo City vs. Cienciano: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:00 horas
  • Argentina: 19:00 horas
  • Brasil: 19:00 horas
  • Uruguay: 19:00 horas
  • Chile: 18:00 horas
  • Ecuador: 17:00 horas
  • Colombia: 17:00 horas
  • Perú: 17:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
  • Bolivia: 18:00 horas
  • El Salvador: 16:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:00 horas
  • Inglaterra: 23:00 horas
  • España: 00:00 horas
  • Bélgica: 00:00 horas
  • Marruecos: 23:00 horas
  • Sudáfrica: 00:00 horas
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Montevideo City vs. Cienciano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

ESPN 2

  • Tigo Star: ESPN 2, canal 104
  • IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50
  • Personal Flow: ESPN 2, canal 101
  • Claro TV: ESPN, canal 63

Montevideo City vs. Cienciano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

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La formación de Montevideo City vs. Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Agüero; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

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La formación de Cienciano vs. Montevideo City en la Copa Sudamericana 2026

Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Claudio Núñez, Cristian Souza; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

DT: Horacio Melgarejo.