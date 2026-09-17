Montevideo City vs. Cienciano: hora, formaciones y TV en vivo

La Copa Sudamericana 2026 define hoy al último semifinalista: Montevideo City o Cienciano de Claudio Núñez. Vasco da Gama, Boca Juniors y Atlético Mineiro avanzaron a la ronda de los cuatro mejores luego de superar a Independiente Santa Fe, São Paulo y Santos respectivamente. En la ida, los peruanos vencieron 2-0 a los uruguayos en Cusco.
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Los Citadinos, que disputan el certamen por segunda vez en la historia (la primera en 2021), y la Furia Roja, que conquistó el torneo en 2003 con un gol del paraguayo Carlos Lugo, juegan la vuelta de los cuartos de final a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. El ganador de la serie enfrenta al Galo.
Montevideo City vs. Cienciano: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 19:00 horas
- Argentina: 19:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
- Chile: 18:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
- Bolivia: 18:00 horas
- El Salvador: 16:00 horas
- México: 16:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
- Estados Unidos - Este: 18:00 horas
- Inglaterra: 23:00 horas
- España: 00:00 horas
- Bélgica: 00:00 horas
- Marruecos: 23:00 horas
- Sudáfrica: 00:00 horas
Montevideo City vs. Cienciano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
ESPN 2
- Tigo Star: ESPN 2, canal 104
- IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50
- Personal Flow: ESPN 2, canal 101
- Claro TV: ESPN, canal 63
Montevideo City vs. Cienciano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Montevideo City vs. Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Agüero; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.
DT: Marcelo Méndez.
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La formación de Cienciano vs. Montevideo City en la Copa Sudamericana 2026
Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Claudio Núñez, Cristian Souza; Neri Bandiera y Carlos Garcés.
DT: Horacio Melgarejo.