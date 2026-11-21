Con esta consagración en suelo colombiano, el Vasco le puso fin a una larga racha de 18 años sin títulos internacionales para el gigante de Buenos Aires. Además, significó la segunda alegría en apenas un mes, sumándose a la reciente obtención de la Tabla Anual del fútbol argentino, logro que ya le había asegurado su boleto a la Copa Libertadores 2027. “Tuvieron que agachar la cabeza y recibir palos y ahora es el momento de los elogios”, destacó el técnico en rueda de prensa, reivindicando la resiliencia de un plantel que supo sobreponerse a la presión.

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Oxígeno político y la ambición por más gloria

Las conquistas de Arruabarrena representan también los primeros trofeos de la gestión de Juan Román Riquelme como presidente, un ciclo que venía bajo la lupa y recibía fuertes cuestionamientos por el manejo de los mercados de pases. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina el próximo año —donde el máximo ídolo buscará la reelección—, la copa trae calma a la interna del club. “La sensación que tengo es que la gente, sea de la oposición o sea del oficialismo, está alegre”, reflexionó el entrenador sobre el impacto del título en el mundo Boca.

Lejos de conformarse, el Xeneize tiene por delante un cierre de temporada frenético con la posibilidad histórica de levantar cinco títulos antes de fin de año. Sin tiempo para festejos prolongados, el equipo volverá al ruedo este mismo miércoles cuando enfrente a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. Por eso, el Vasco bajó un mensaje claro para evitar excesos de confianza: “No somos invencibles y si nos relajamos un poquito el golpe puede ser duro”.