“Perdimos porque desde el principio del partido nuestros jugadores entraron nerviosos y Boca lo hizo todo de forma natural”, sentenció el técnico al analizar una noche para el olvido, en la que el conjunto brasileño jamás logró desplegar el fútbol que lo había depositado en el duelo decisivo.

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Domínguez fue autocrítico y reconoció que el Galo se vio superado emocionalmente desde el arranque, incapaz de sostener su idea de juego frente a un rival que olió la duda, manejó los tiempos con oficio y se adueñó del trámite del encuentro.

El fantasma de las finales perdidas

La caída en suelo colombiano profundiza una herida abierta en Belo Horizonte: es la tercera definición internacional consecutiva en la que el Mineiro se queda a las puertas de la gloria. Sin embargo, el estratega salió a blindar a su plantel ante el peso de esa estadística. “Eso no define el carácter de un equipo y unos jugadores que han trabajado de manera profesional”, aseguró.

El golpe en Barranquilla se suma a una seguidilla dolorosa en torneos de la Conmebol para el elenco albinegro, que ya había tropezado en la final de la Copa Libertadores 2024 frente a Botafogo y en la Sudamericana 2025 ante Lanús, acumulando tres subcampeonatos al hilo.

En el plano personal, la derrota también reabrió una vieja espina para el técnico argentino, quien ya había visto escapar este mismo trofeo en 2015 al frente de Huracán. Con resignación, Domínguez resumió el sentimiento tras el pitazo final en el Metropolitano como “una nueva oportunidad frustrada de conquistar el título”.