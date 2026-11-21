El Vasco, como es conocido por la dificultad de pronunciar su apellido, posee credenciales de sobra para sentarse en el banquillo del popular club de Buenos Aires, ocupado en el pasado por leyendas como Carlos Bianchi. Formado en las inferiores desde los 11 años, como jugador fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del Xeneize, que supo ser reconocido en el mundo a principios de siglo.

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El sábado, como parte de su segunda etapa al frente del club como entrenador, conquistó la tercera estrella de la Copa Sudamericana para el Xeneize, al vencer 2-0 en la final al Atlético Mineiro en Barranquilla, en el Caribe de Colombia. El exlateral izquierdo, de 51 años, devolvió a Boca Juniors la grandeza internacional al guiarlo a su primer título regional desde 2008.

Hermético y silencioso, se considera un “bicho raro” y un “terco” que trabaja sin descanso para lograr un estilo de juego de presión y ataque que tiene a Boca disfrutando de un momento dulce en todos los campeonatos que disputa.

El recuerdo del gas pimienta y su primera etapa

Arruabarrena celebra a rabiar los goles de su equipo. “Hay momentos en los que se me cae una lágrima, sale el hincha de adentro”, dijo luego de conseguir la clasificación a la final de la Sudamericana.

Su primera experiencia al frente de Boca fue en 2014, justamente para reemplazar a Bianchi, el entrenador más exitoso del Xeneize, con tres Libertadores y dos Intercontinentales ganadas. Lo respaldaba el buen recuerdo de la hinchada que lo vio levantar uno de esos títulos, el de la Libertadores 2000: en el partido de ida de aquella final, jugado en La Bombonera, el Vasco marcó los dos goles del empate 2-2 ante Palmeiras.

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Como timonel boquense ganó el campeonato argentino y la Copa Argentina en 2015. Pero su gestión fue afectada por las eliminaciones ante River Plate de la Sudamericana 2014 y de un recordado cruce en octavos de final de la Libertadores 2015. En el partido de vuelta de esa llave, los jugadores de su rival histórico fueron agredidos con gas pimienta lanzado desde las tribunas al túnel que conecta los camerinos con la cancha de La Bombonera. Boca fue descalificado de la Libertadores tras el hecho, que aún genera controversia entre los hinchas.

Arruabarrena cuenta que fue diagnosticado con diabetes debido al “estrés” de su primera etapa como DT de Boca. Para aliviar la tensión, dice que encontró refugio en la meditación. “Cuando se habla del mundo Boca es un mundo aparte”, dijo en 2022.

Con Messi y con Maradona

El Vasco se da el lujo de ser de los pocos futbolistas que jugaron junto a Diego Maradona, en Boca, y con Lionel Messi, en la selección argentina. Solo cinco más vivieron esa misma experiencia: Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Martín Palermo, Roberto Abbondanzieri y Cristian “Kily” González.

A mediados de este año, su camino se volvió a juntar con el de Riquelme, con quien compartió en Boca y en el Villarreal de España. El actual presidente xeneize, desesperado por conseguir títulos como dirigente, lo contactó para regresar al club que lo vio nacer en el fútbol. “Soy hincha de Boca, nací ahí”, “Boca te mueve todo”, dijo en una entrevista antes de darle el sí a su excompañero.

Desde su salida de Buenos Aires construyó una pintoresca carrera en la selección de Emiratos Árabes Unidos y dirigió clubes de ese país, de Catar, de Egipto y de Arabia Saudita. Tras su regreso ya consiguió el título de la Tabla Anual 2026 argentina y se metió en el top 10 de entrenadores que más partidos han dirigido a Boca en la historia, con 104. Y, sobre todo, se convirtió en el hombre que sepultó una sequía de títulos internacionales de casi dos décadas.

Fuente: AFP