Atlético Mineiro enfrenta hoy a Boca Juniors en la Final de la Copa Sudamericana 2026. El Galo de Eduardo Domínguez quiere cortar la racha de dos finales continentales perdidas al hilo. El partido ante el Xeneize arranca a las 19:30, hora de Paraguay, en el Metropolitano de Barranquilla.

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Domínguez sufre la baja del ecuatoriano Alan Franco, quien está suspendido debido a la expulsión en la revancha de las semifinales contra Montevideo City Torque. La duda del entrenador es si arranca Maycon, quien acaba de superar una lesión. En caso de no jugar, Igor Gomes es la primera opción.

La probable formación de Atletico Mineiro vs. Boca Juniors en la Final de la Copa Sudamericana 2026

Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon o Igor Gomes, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra.

DT: Eduardo Domínguez.