Boca Juniors disputa hoy la Final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize de los paraguayos Ángel Romero y Adam Bareiro enfrenta a Atletico Mineiro de Eduardo Domínguez. El partido empieza a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla.

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Rodolfo Arruabarrena tiene a todos los jugadores a disposición. El entrenador recuperó a Lautaro Blanco, quien superó una fatiga muscular y retorna. La única duda del Vasco sería el tercer delantero: Tomás Aranda o Alan Velasco para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastian Villa.

Ángel Romero y Adam Bareiro: ¿Titulares o en el banco de suplentes de Boca Juniors?

Por su lado, los paraguayos están fuera del once inicial y comenzarían el encuentro en el banco de suplentes. De los dos, solo Adam Bareiro estuvo disponible para el DT en la goleada 3-0 sobre Banfield en las semifinales de la Copa Argentina 2026. El atacante estuvo en el banco, pero no ingresó

La probable formación de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro en la Final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

DT: Rodolfo Arruabarrena.