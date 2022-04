Cardozo:“La Libertadores es el objetivo para nosotros”

Fernando Cardozo, pieza fundamental en el Olimpia de Julio Cáceres, brindó declaraciones acerca de todo lo que dejó el duelo ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores, desde la óptica del protagonista:

“Respeto no hubo entre los dos equipos, fue muy disputado. Con el cambio de sistema, Cerro generó más en el Segundo Tiempo. Nos merecíamos la victoria en el primer tiempo, nuestro objetivo era ganar; pero sacamos un punto importante” expresó el volante del Decano.

Acerca de los detalles tácticos que se presentaron en el partido, Fernando detalló: “Ellos no generaron ningún peligro con el 4-3-3, cuando volvieron al esquema normal empezaron a crecer. El segundo tiempo de nosotros pasó por lo físico, el rival también hizo méritos”.

“Tengo analizado mi puesto (volante por izquierda), puedo entrar por el medio y buscar una pared o pegarle al arco. Es una posición que me viene muy bien”

El contraste actual de rendimiento que se da en Olimpia, entre la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, fue uno de los puntos consultados por la mesa del Cardinal Deportivo: “Uno trata de jugar todos los partidos de igual forma, pero siendo sincero, la motivación en copa es diferente. La Libertadores es el objetivo para nosotros[..]. Las cosas no se dieron ante Resistencia, a pesar del buen equipo que pusimos”.

En el tramo final de la amena charla, Fernando Cardozo se sinceró sobre dos situaciones peculiares que incidieron en el partido. Acerca del duelo particular que mantuvo con Claudio Aquino, contó que no fue más que “una simple calentura del partido”; más sobre el polémico penalti reclamado por Cerro, visto desde la óptica del jugador, dijo lo siguiente: “Yo veo que Zárate (Luis) cubre la pelota, pero luego de ver el video se ve otra cosa. Si hubiera VAR a lo mejor se cobraba. La forma en la que se tiró Lucena no ayudó” concluyó el jugador de 21 años.