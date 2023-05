Pedro Balotta: “Cerro jugó de equipo chico”

Siguen las repercusiones tras el polémico empate 2-2 entre Cerro Porteño y Olimpia el sábado pasado en La Nueva Olla, en la edición 319 del Superclásico paraguayo. Este lunes, Pedro Balotta habló con el Cardinal Deportivo y criticó severamente la forma de jugar del rival, entre otras cosas puntuales del partido.

Sobre el arbitraje de Carlos Paul Benítez, Balotta respondió: “En general, el arbitraje está mejorando. Estamos acostumbrados a las jugadas intrascendentes que no hacen a un partido”.

“Cerro creo que jugó de equipo chico en el segundo tiempo, se empezó a defender, le tocaban y ya se caía. Hicieron pasar la hora, una pelotudez atómica”, expresó el vicepresidente, sobre la postura del Ciclón. “Churín se dedicó más a joder que a jugar el partido. Esas cosas hay penar”, añadió, acerca del delantero argentino.

“No pueden ganar ni en su cancha, ni la localía los favorece. No me imagino si entraba el gol de este chico (Manuel Romero)”, expresó.

El dirigente, que se encuentra suspendido por el Tribunal de Ética de la APF con la prohibición de acceso a los estadios (entre otras cosas), también apuntó al festejo de Claudio Aquino, autor del primer gol del Ciclón. “Qué querés que te diga, un disparate. No se qué decir, estúpido si querés [...]. Después le dimos otra vez chacha por la colita”.

“Saludos a los cerristas, un poco frustrados, pero hay que ser considerados con ellos”, sentenció.