A un día del superclásico, las probables formaciones de Olimpia y Cerro Porteño

El último superclásico del año será el domingo a las 17:00, en el Manuel Ferreira. Olimpia, que pelea por un puesto a la Copa Libertadores, y Cerro Porteño, que todavía lucha por el título de campeón, disputarán la jornada 17 del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. A un día del encuentro, así están las probables alineaciones del Decano y del Ciclón.

Olimpia cambia en todas las líneas

Francisco Arce realiza modificaciones en el once que derrotó 1-0 a Guaraní en Dos Bocas y cortó la racha de cinco partidos sin victorias. El entrenador perdió a Víctor Salazar y Jhohan Romaña, pero recuperó a Richard Ortiz y Brian Montenegro. El paraguariense cambia en defensa, mediocampo y ataque. ¿La duda? Si es el capitán arranca de titular.

La primera variante en el lateral: Alejandro Silva o Fernando Cardozo por el lesionado Salazar. Por su parte, Junior Barreto reemplaza al suspendido Romaña, mientras que el posible ingreso de Ortiz sería por Hugo Quintana. Además, Hugo Fernández iniciaría por Iván Torres y arriba, Walter González por Alan Cano.

Cerro Porteño y el once casi de gala

Como adelantó ABC, Jean Fernandes no será el arquero y atajará Miguel Martínez. Los actos de indisciplina y no pedir disculpas al plantel y cuerpo técnico llevaron a Víctor Bernay a prescindir del brasileño y apostar por ex General Díaz, que a pesar de la roja en el último superclásico que disputó, tiene una marca alentadora: nunca recibió goles.

El DT argentino también cambia en todas las líneas: Alan Benítez regresará al lateral por Alan Núñez, mientras que en la zaga, Jorge Morel y Lucas Quintana será la dupla por Ronaldo DeJesús y Eduardo Brock. En el centro del campo retornará Damián Bobadilla en lugar de Enzo Giménez, mientras que en el ataque, Federico Carrizo y Diego Churín.

La probable formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en el superclásico del fútbol paraguayo

Juan Espínola; Alejandro Silva, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Facundo Zabala; Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Hugo Quintana o Richard Ortiz, Hugo Fernández; Derlis González y Walter González.

La probable formación de Cerro Porteño vs. Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo

Miguel Martínez; Alan Benítez, Lucas Quintana, Jorge Morel, Santiago Arzamendia; Damián Bobadilla, Fabrizio Peralta, Rafael Carrascal; Cecilio Domínguez, Federico Carrizo; Diego Churín.