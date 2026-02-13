Cerro Porteño vs. Olimpia: El primer superclásico de 2026 tiene fecha, horario y estadio

Cerro Porteño y Olimpia disputarán el primer superclásico de la temporada en La Nueva Olla de Asunción. El Ciclón y el Decano, que jugarán por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, tienen el fixture confirmado: será el sábado 21 de febrero a las 18:30, hora de nuestro país.

En la antesala del partido más importante del fútbol paraguayo, el Azulgrana enfrentará a Nacional en el General Pablo Rojas (domingo 15, 20:30), mientras que el Franjeado medirá a Rubio Ñu en el Defensores del Chaco (sábado 14, 18:30). A una semana del encuentro, los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez lideran con 10 puntos, 2 unidades más que los conducidos por Jorge Bava.

Cerro Porteño vs. Olimpia: Historial de Liga

Cerro Porteño y Olimpia están igualados en el historial de superclásicos por los torneos de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF): desde 1913 hasta el 2025, el Ciclón y el Decano ganaron 113 duelos cada uno y empataron en 103 oportunidades. Por su parte, será el décimo séptimo enfrentamiento en el General Pablo Rojas.