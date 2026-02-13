Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: El primer superclásico de 2026 tiene fecha, horario y estadio

Jonatan Torres (d), jugador de Cerro Porteño, pelea por el balón en un partido frente a Olimpia por la fecha 17 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Jonatan Torres (d), jugador de Cerro Porteño, pelea por el balón en un partido frente a Olimpia por la fecha 17 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño y Olimpia disputarán el primer superclásico del año en La Nueva Olla. El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó hoy la fecha y el horario del partido.

Cerro Porteño y Olimpia disputarán el primer superclásico de la temporada en La Nueva Olla de Asunción. El Ciclón y el Decano, que jugarán por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, tienen el fixture confirmado: será el sábado 21 de febrero a las 18:30, hora de nuestro país.

En la antesala del partido más importante del fútbol paraguayo, el Azulgrana enfrentará a Nacional en el General Pablo Rojas (domingo 15, 20:30), mientras que el Franjeado medirá a Rubio Ñu en el Defensores del Chaco (sábado 14, 18:30). A una semana del encuentro, los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez lideran con 10 puntos, 2 unidades más que los conducidos por Jorge Bava.

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón frente a Lucas Morales, futbolista de Olimpia, durante el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros (d), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón frente a Lucas Morales, futbolista de Olimpia, durante el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Olimpia: Historial de Liga

Cerro Porteño y Olimpia están igualados en el historial de superclásicos por los torneos de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF): desde 1913 hasta el 2025, el Ciclón y el Decano ganaron 113 duelos cada uno y empataron en 103 oportunidades. Por su parte, será el décimo séptimo enfrentamiento en el General Pablo Rojas.