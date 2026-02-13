Paraguay confirmó el amistoso frente a Grecia: será en Atenas

La selección paraguaya confirmó hoy el fixture de la próxima Fecha FIFA, la penúltima antes de disputar el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro jugará los dos amistosos de la ventana internacional en el continente europeo: el primero será frente a Grecia, mientras que el segundo, contra Marruecos.

De los dos encuentros, la agenda ante la vicecampeona de la Copa África fue confirmada hace días: será el martes 31 de marzo, a las 15:00, hora de nuestro país, en el Bollaert-Delelis de Lens, Francia. Por su lado, el choque ante los griegos, que no clasificaron a la Copa del Mundo, será el viernes 29, a las 16:00, en Atenas (estadio a confirmar).

Los amistosos de Paraguay en marzo