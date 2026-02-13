Selección Paraguaya
13 de febrero de 2026 - 13:01

Paraguay confirmó el amistoso frente a Grecia: será en Atenas

Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas.
Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas.030845+0000 OMAR VEGA

La selección de Paraguay anunció hoy el otro amistoso que disputará en la Fecha FIFA de marzo.

Por ABC Color

La selección paraguaya confirmó hoy el fixture de la próxima Fecha FIFA, la penúltima antes de disputar el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro jugará los dos amistosos de la ventana internacional en el continente europeo: el primero será frente a Grecia, mientras que el segundo, contra Marruecos.

Lea más: El inédito puntero que puede tener hoy el torneo Apertura 2026

De los dos encuentros, la agenda ante la vicecampeona de la Copa África fue confirmada hace días: será el martes 31 de marzo, a las 15:00, hora de nuestro país, en el Bollaert-Delelis de Lens, Francia. Por su lado, el choque ante los griegos, que no clasificaron a la Copa del Mundo, será el viernes 29, a las 16:00, en Atenas (estadio a confirmar).

Los amistosos de Paraguay en marzo

esponsors especiales de Mundial x ABC