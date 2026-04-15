Superclásico
15 de abril de 2026 - 15:50

Olimpia empieza a jugar el clásico: “Olimpia es Grandeza: NO SOMOS IGUALES”

Richard Ortiz (d) de Olimpia celebra un gol este sábado, en un partido de la primera división de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay).
Richard Ortiz (d) de Olimpia celebra un gol este sábado, en un partido de la primera división de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay).Juan Pablo Pino

En la antesala de su crucial compromiso internacional ante Barracas Central por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026, Olimpia emitió un contundente comunicado dirigido a su histórico rival, Cerro Porteño. Bajo el lema “Olimpia es Grandeza: NO SOMOS IGUALES”, la directiva franjeada denunció la falta de voluntad del “Ciclón” para establecer un acuerdo de reciprocidad en la distribución de entradas para el Superclásico paraguayo.

Por ABC Color

La disputa surge tras el intento fallido de Olimpia por pactar una distribución equitativa de localidades para la afición visitante en ambos estadios. Según el documento, la dirigencia de Barrio Obrero decidió mantener su postura de otorgar únicamente 1.300 entradas a la hinchada olimpista en “La Nueva Olla”.

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El Decano en su comunicado decide marcar una distancia ética y logística:

La postura de Olimpia: Pese a no recibir el mismo trato, Olimpia confirmó que cederá los sectores de Gradería Norte y Preferencia E a la parcialidad cerrista.

La crítica a Cerro: El comunicado califica de “mezquindad” la decisión del rival, señalando que prefieren el “camino corto” y un trato deficiente hacia la hinchada visitante.

Seguridad y Espectáculo como banderas

Olimpia enfatizó que su decisión de entregar sectores preferenciales al rival no es una cuestión de reglamento —el cual no estipula un mínimo de entradas— sino de principios. “Cuidar el Superclásico es cuidar a la gente. No se pueden mezclar hinchadas en un mismo sector; la seguridad de las familias es innegociable”, reza el texto oficial.

La directiva franjeada sostiene que limitar el aforo del visitante daña el “producto” del fútbol nacional. Con un tono desafiante, el club afirmó que un equipo que se sabe grande “no necesita recurrir a limitaciones externas para sentirse seguro cuando hace de local”.

Mientras la dirigencia defiende su postura institucional, el plantel de Olimpia se concentra en su duelo ante Barracas Central, por la segunda ronda del Grupo G de la Copa Sudamericana. Al cierre de la misiva, Olimpia reafirma su posición de superioridad moral ante la negativa de su clásico rival: “Al final del día, las acciones definen a las instituciones. Nosotros elegimos el respeto”.

El comunicado de emitido Olimpia

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