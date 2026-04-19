La impactantes imágenes del Superclásico que terminó en emergencia humanitaria

Rostros de la vulnerabilidad

La gravedad de lo ocurrido alcanzó su punto más sensible con la imagen de una mujer embarazada siendo retirada del estadio, visiblemente afectada por la inhalación de químicos. La mujer, alcanzada por la nube tóxica en uno de los sectores laterales, tuvo que ser asistida de urgencia tras presentar dificultades respiratorias y signos de descompensación, convirtiéndose en el símbolo del peligro al que fueron expuestos los inocentes.

El césped como refugio

Las capturas durante la crisis reflejan el dramatismo de la jornada. Ante la nube de gases lacrimógenos que inundó las gradas, cientos de personas, incluyendo niños y adultos mayores, se vieron obligadas a saltar al terreno de juego como única vía de escape para buscar oxígeno. En el campo, se observaron escenas de asistencia inmediata: paramédicos, guardias e incluso los propios futbolistas auxiliando a los afectados con agua y toallas para mitigar el ardor en los ojos y las vías respiratorias.

Marcas de la violencia

La violencia dejó consecuencias físicas visibles y dolorosas. Comenzaron a circular imágenes sensibles que muestran a aficionados con múltiples heridas y hematomas provocados por el uso de balines de goma por parte de la Policía Nacional en su intento por contener los disturbios. En paralelo, el quiebre del orden quedó retratado cuando un grupo de hinchas de Cerro Porteño logró despojar de su escudo a un agente de los Cascos Azules, exhibiendo el equipo de seguridad como un “trofeo de guerra”, lo que avivó aún más la hostilidad.

En paralelo, el quiebre del orden quedó retratado cuando un grupo de hinchas de Cerro Porteño logró despojar de su escudo a un agente de los Cascos Azules, exhibiendo el equipo de seguridad como un “trofeo de guerra”, lo que avivó aún más la hostilidad.

Una crisis sin fronteras

Lo que inició en el sector norte escaló drásticamente hasta volverse incontrolable. Los efectos irritantes del gas no distinguieron colores ni sectores, alcanzando a los espectadores de Preferencias y Plateas. Las imágenes de la evacuación muestran una confusión total, con aficionados de ambos clubes abandonando sus diferencias para ponerse a salvo sobre el césped, transformando un espectáculo deportivo en una escena de pánico generalizado que avergüenza al deporte nacional.