El vicepresidente de Tacuary destrozó a los jugadores: “Parecen muertos”

Tacuary volvió a perder en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Gigante de Barrio Jara perdió 3-1 el clásico con Sportivo Ameliano, sumó la quinta derrota en seis partidos, continúa última en la tabla de posiciones y cayó a zona de descenso en el promedio. Molesto y caliente por el resultado, el vicepresidente del club criticó duramente a los jugadores.

“Vamos a ser sinceros, no jugamos a absolutamente a nada. Los jugadores no corren, no ponen los que tienen que poner y es muy difícil así jugar. No sé por qué, le damos todos, estamos al día, ponemos premios, hacemos lo imposible para que sientan bien”, comenzó Guillermo Vera al Cardinal Deportivo después de finalizar el choque en el Luis Alfonso Giagni.

Vera fue duro y señaló que los futbolistas “están muertos”. “No resucitan parece que están muertos en la cancha. Ameliano hizo lo que tenia que hacer y nosotros nos pasamos mirando el partido. Tenemos que hacer algo, es preocupante, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados”, continuó el directivo de la entidad de Barrio Jara.

“Pensamos que era un partido para levantar cabeza. No sé si los jugadores están dormidos. No sé que le pasa al equipo. (…) La defensa está un desastre, los de Ameliano ganaron todas las pelotas. Algo está pasando y hay que tomar las medidas correspondientes”, finalizó Vera a puertas del debut en la Copa Sudamericana 2023 contra General Caballero de Juan León Mallorquín.