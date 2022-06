“Debemos dejar la emoción a un lado y pensar en Azerbaiyán”

Sergio Pérez regresará a Bakú, donde en 2021 conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán, el primero con Red Bull Racing. El mexicano, que en Mónaco triunfó por segunda vez con la escudería austríaca y llegó a los 1.000 puntos en la Fórmula 1, vive un momento de felicidad después de la victoria en Montecarlo y de renovar el contrato con el equipo hasta 2024.

“Eso te dice el gran trabajo que hemos hecho juntos y lo contentos que estamos el uno con el otro y, además, tener mi futuro decidido me permite estar centrado al ciento por ciento en el objetivo principal de ganar carreras y títulos mundiales”, explicó Pérez a Red Bull Racing. “Es increíble cómo el trabajo duro siempre da sus frutos”, agregó.

“Hace dos años estaba sin asiento en la Fórmula Uno y hoy estoy en el mejor equipo pero sólo puedo decir que estoy feliz y muy agradecido por la oportunidad (…) Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y conduciendo para un equipo que siempre busca la perfección, que es el complemento perfecto para mí y para cualquier piloto”, puntualizó.

“Todavía me emociona pensar en lo que logramos como equipo en Mónaco, ver la alegría que le dio a mi familia y a mi país me motiva mucho”, puntualizó Checo, quien enfocó la atención en la siguiente carrera. “Debemos dejar la emoción a un lado y centrarnos en la próxima carrera, que es Azerbaiyán. La lucha por el campeonato está muy apretada”, señaló.

“Fue muy especial ganar mi primera carrera con el equipo en Bakú la temporada pasada, me dio una gran alegría y he de reconocer que me gustan los circuitos urbanos porque es donde el piloto puede marcar realmente la diferencia, por supuesto es más fácil cometer un error cuando intentas ir al límite, pero al final eso es lo que te da las décimas que necesitas para ser competitivo”, finalizó.