¿En qué posición está Óscar Santos en el Rally do Sertões?

Óscar Santos es el único representante nacional en el Rally do Sertões, el certamen de Rally Cross Country más importante de Sudamérica. A bordo del Can Am Mavervick X3, en la clase T3F, el paraguayo finalizó la Etapa 4 en la décima posición de la general de Autos.