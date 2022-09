Óscar Santos rompió caja en la Etapa 12 del Rally dos Sertões

Óscar Santos es el único paraguayo en el Rally dos Sertões, el certamen de Rally Cross Country más duro del continente. El piloto corrió la Etapa 12, la antepenúltima, pero no completo a causa de un problema mecánico: rompió la caja de cambios del UTV CAN AM Maverick X3 y está fuera de la pelea por la clasificación.

Santos, navegado desde la Etapa 7 por su esposa Mirna Pereira, había finalizado la Etapa 11 en el décimo lugar de la categoría carros (por características del UTV que conduce). Pero este jueves, el conductor sufrió el percance en el kilómetro 28 del tramo de 406 km entre las ciudades de Balsas e Imperatriz, en el estado de Maranhão.

De esta manera, Santos y Pereira seguirán compitiendo, pero no podrán luchar en la general. El evento, que recorre el vecino país de sur a norte con un total 7.202 km entre pruebas especiales y enlaces, tiene dos etapas para finalizar la edición 2022. La décimo tercera será el viernes con 463 km entre Imperatriz y Paragominas, mientras que la última, el sábado con 354 km.

