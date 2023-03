José Curi: “Encontramos los caminos bien trabajados”, previa del Rally Trans-Itapúa

La ciudad de Encarnación recibe una vez más al Campeonato Sudamericano, una de las fechas más trascendentales y tradicionales del rally nacional, que prácticamente ya tiene todo establecido para su desarrollo, entre el jueves 23 y domingo 26 del corriente, en el sur del país.

La organización, a cargo del Touring y Automóvil Club Paraguayo, con apoyo del Círculo Encarnaceno de Volantes y el Centro Carmeño de Volantes ya tiene totalmente establecido el cronograma de la competencia y el resumen los tramos a ser utilizados, además del Parque de Asistencia en Quiteria, la partida simbólica y la Super Especial nocturna del viernes en la Costanera Bolik.

José Curi, titular de la Asociación Central de Motores Todoterreno, junto a su equipo tendrán a su cargo la seguridad del rally y en la semana estuvo recorriendo los caminos a ser utilizados el próximo fin de semana.

Al respecto comentó a ABC Motor 360, en su versión radio: “Muy lindos los caminos, estuvimos recorriendo los dos tramos del día sábado y los dos del domingo, no entramos en Carmen del Paraná por la lluvia, no quisimos estropear los caminos. Encontramos bien trabajados los caminos, lastimosamente las lluvias complican, mucho barro y algunos cortes de camino que es normal con la erosión por el agua, no obstante la gente de Encarnación van a comenzar a trabajar desde el lunes metiendo máquinas, que ya están preparadas para compactar todo”.

“Los caminos fueron trabajados ya anteriormente, lastimosamente el agua erosiona y hay ciertos cortes en el camino, que ya lo marcamos y le pasamos a Don Alfredo Scheid para trabajar y dejar en condiciones. La zona de Alborada está en optimas condiciones, el prime del domingo, el primero, es muy lindo, trabado y caminos bien compactados, por eso creo que vamos a tener un muy lindo inicio de Sudamericano”, indicó Curi.