WRC-Rally Chile Biobío 2023-11ª Fecha: Diego y Fau en carrera

En el caso de Domínguez Bejarano, subcampeón de la JWRC en Grecia, estará como es habitual a bordo del Ford Fiesta Rally3 con la #41 en los laterales y la navegación del experimentado copiloto español Rogelio Peñate, e irá en busca de los puntos necesarios, esta vez, para intentar llegar al título en la categoría WRC3.

Por su parte, Fau Zaldívar, actual líder tanto del Petrobras Campeonato Nacional de Rally como del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/CODASUR, junto al copiloto italo-argentino Marcelo Der Ohannesian, tendrá para esta carrera la #32 en el Hyundai i20 N Rally2, preparado por el 2C Competition francés, bajo la estructura del equipo oficial Hyundai Motorsport.

El evento se pondrá en marcha el día jueves con el “shake down” -pruebas libres oficiales- sobre un trazado de 5,7 kilómetros en la Región del Biobío, para luego dar paso a la ceremonia de inicio en el lugar denominado Los Ángeles.

El viernes se disputarán las siguientes pruebas especiales: 1/4 Pulpería de 19,7 kilómetros, 2/5 Rere de 13,3 kilómetros y 3/6 Río Claro de 23,3 kilómetros.

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El sábado, las PE 7/10 Chivilingo de 27,1 kilómetros, 8/11 Río Lia de 21,0 kilómetros y 9/12 María de las Cruces de 28,7 kilómetros.

Y el domingo, las PE 13/15 Las Pataguas de 13,2 kilómetros y 14/PWS El Poñen de 13,8 kilómetros, para completar un recorrido total de 320,9 kilómetros.