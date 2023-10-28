WRC-Central European Rally 2023: Zaldívar remonta y Rovanperä lidera

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, junto a Marcelo Der Ohannesian a bordo del Hyundai i20 N Rally2, tuvo un desempeño parejo en el complicado, húmedo y resbaladizo asfalto de la Etapa 2 que correspondió a la República Checa, y logró remontar varias posiciones en la WRC2 Challenger.

Tras el cierre de la jornada, Fau se posicionó ayer finalmente en el décimo lugar de su categoría y quedó a 2:48,3 del primero, el piloto checo Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), a la espera de las dos etapas que aún quedan por disputarse entre hoy y mañana, pero ya por los caminos de Austria y Alemania, respectivamente.

En lo relativo a la categoría principal, el piloto finlandés Kalle Rovanperä (Toyota Gazoo Racing) tomó la punta del rally –que se desarrolla de manera inédita por los tres países mencionados y que es válido por la 12ª fecha del WRC–, y se acerca a otro título.

Rovanperä empezó ayer en el cuarto lugar y terminó líder con 36,4 segundos de ventaja sobre el segundo, el piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N).

El finlandés pasó al frente en la cuarta prueba especial de ayer y ganó cuatro de los seis tramos cronometrados del día. Dio así una muestra de fortaleza y de determinación de cara a conquistar este fin de semana su segundo título mundial consecutivo, sin tener que esperar a la última prueba de la temporada, que se disputará a mediados de noviembre en Japón.

Solo hay un piloto que puede privarle del título, el británico Elfyn Evans (Toyota Yaris GR), que tiene 31 puntos menos en la clasificación general.

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Luego de la etapa de ayer, Evans quedó tercero, a más de 47,2 segundos del líder. Para ser campeón matemáticamente mañana, Kalle debe terminar el rally delante de Elfyn o evitar que el británico le recorte más de un punto en la clasificación.

Hoy se correrán 6 pruebas especiales, con un total de 109,5 km de recorrido.