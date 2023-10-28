ABC Motor
28 de octubre de 2023 a la - 01:00

WRC-Central European Rally 2023: Zaldívar remonta y Rovanperä lidera

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Fau Zaldívar y Marcelo Der Ohannesian con el Hyundai i20 N Rally2 en suelo checo.
Fau Zaldívar y Marcelo Der Ohannesian con el Hyundai i20 N Rally2 en suelo checo.Gentileza

El piloto paraguayo Fau Zaldívar completó ayer la segunda jornada del Rally de Europa Central y se despidió de la República Checa con una importante remontada en la WRC2 Challenger. Entre los Rally1, Kalle Rovanperä pasó al frente del clasificador y lidera la competencia.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, junto a Marcelo Der Ohannesian a bordo del Hyundai i20 N Rally2, tuvo un desempeño parejo en el complicado, húmedo y resbaladizo asfalto de la Etapa 2 que correspondió a la República Checa, y logró remontar varias posiciones en la WRC2 Challenger.

Tras el cierre de la jornada, Fau se posicionó ayer finalmente en el décimo lugar de su categoría y quedó a 2:48,3 del primero, el piloto checo Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), a la espera de las dos etapas que aún quedan por disputarse entre hoy y mañana, pero ya por los caminos de Austria y Alemania, respectivamente.

En lo relativo a la categoría principal, el piloto finlandés Kalle Rovanperä (Toyota Gazoo Racing) tomó la punta del rally –que se desarrolla de manera inédita por los tres países mencionados y que es válido por la 12ª fecha del WRC–, y se acerca a otro título.

Rovanperä empezó ayer en el cuarto lugar y terminó líder con 36,4 segundos de ventaja sobre el segundo, el piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N).

El finlandés pasó al frente en la cuarta prueba especial de ayer y ganó cuatro de los seis tramos cronometrados del día. Dio así una muestra de fortaleza y de determinación de cara a conquistar este fin de semana su segundo título mundial consecutivo, sin tener que esperar a la última prueba de la temporada, que se disputará a mediados de noviembre en Japón.

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris GR) está muy cerca del título. AFP
Kalle Rovanperä (Toyota Yaris GR) está muy cerca del título. AFP

Solo hay un piloto que puede privarle del título, el británico Elfyn Evans (Toyota Yaris GR), que tiene 31 puntos menos en la clasificación general.

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Luego de la etapa de ayer, Evans quedó tercero, a más de 47,2 segundos del líder. Para ser campeón matemáticamente mañana, Kalle debe terminar el rally delante de Elfyn o evitar que el británico le recorte más de un punto en la clasificación.

Hoy se correrán 6 pruebas especiales, con un total de 109,5 km de recorrido.