50° Transchaco Rally: Complicado panorama

Una comitiva encabezada por Édgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) –quien estuvo acompañado de otros dirigentes y cercanos colaboradores–, regreso el fin de semana a la Capital luego de realizar un relevamiento completo de cuál es la situación actual del Chaco paraguayo (luego de las intensas lluvias que provocaron inundaciones en varias zonas), con miras a la posibilidad de llevar adelante o no a fines de junio la 50ª edición del Petrobras TCR50.

En primer lugar, hizo su paso por Mariscal Estigarribia, emblemática ciudad que siempre ha cumplido con todas y cada una de las exigencias (principalmente de infraestructura) que requiere un evento de esta envergadura para ser el epicentro de la competencia.

Según se puede apreciar en las imágenes de la foto superior derecha, el casco urbano y sus alrededores (Picada 500, foto abajo a la izquierda) se encontraban totalmente anegados como consecuencia de la lluvia que cayó durante las últimas semanas en una cantidad altamente considerable; incluso, superando los milímetros que hace varios años no se registraba en el lugar, por lo que el estado de los mismos es el que más genera inconvenientes a la organización del evento, según expresó Molas en una entrevista concedida a ABC Motor, por la 730 AM, ya que son varias las pruebas especiales que suelen disputarse por allí.

Posteriormente ingresaron al tradicional tramo de Cemelpa –entre otros–, que el mencionado dirigente dijo estar en condiciones aceptables (con algunos que otros charcos), para luego pasar por Infante Rivarola e ingresar a la línea fronteriza con Bolivia (ver foto de arriba a la izquierda), que presentó varios escollos que finalmente fueron superados, con mucha agua, barro y lugares con la tierra visiblemente erosionada.

Y finalmente, de lo que se pudo conocer, transitaron sobre la Picada Chucho, y ciertamente, fueron cerrando la expedición al Chaco paraguayo.

Ahora bien, con este complicado panorama (aunque Édgar señaló que si no sigue lloviendo, podría secarse todo), quedará por resolver si hay condiciones o no, además del ánimo de los involucrados (promotora, sponsors, organización y competidores), de que se corra a fines de junio, y de no ser así ¿cuándo sería?