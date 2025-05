TCR50-Édgar Molas: “Decidiremos entre todos”

El dirigente del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), Édgar Molas, conversó ayer en el programa sabatino de ABC Motor, por la 730 AM, sobre la situación en el Chaco paraguayo y las opciones que tienen, como ente organizador, de llevar adelante o no, en el mes de junio, el Petrobras Transchaco Rally.

“Estuvimos por la zona de Mariscal Estigarribia y de acuerdo a las imágenes es la que está con más inconvenientes (agua por las lluvias). Después hicimos el recorrido de prácticamente todas las PE por las que normalmente se corre el Rally del Chaco; las encontramos en condiciones, y ahora que ya está saliendo el sol por acá y soplando el viento sur, creemos que se va a secar en poco tiempo”, expresó Molas.

“Pero la situación de Mariscal es un poco diferente (que es la única que tiene la mejor infraestructura), ya que en esa zona persiste la posibilidad de que continúen las lluvias, eso es lo que nos está haciendo dudar un poco y vamos a tener que resolver sobre el tema el lunes (mañana), en conversación con la promotora, los sponsors, el intendente y los pilotos. Veremos como podemos resolver el impase climático que tenemos”, enfatizó.

“Lleva mucho trabajo previo preparar un TCR y empezamos tarde por el clima, solemos recorrer un poco antes y no como ahora. Esta vez nos encontramos con charcos en los badenes y en las huellas; nunca faltó el agua en las recorridas, pero eso para el día del rally desaparece todo, ocurre casi en todas las pruebas especiales. Pero ahora en Mariscal hay 5 PE que se repiten y son casi el 50% de la competencia, en una frase, tenemos arriesgadas 10 PE, teniendo en cuenta el formato de carrera que ya utilizamos el año pasado, de repetir las PE, sobre todo aquellas en las que aguanta el piso. Esas hoy están con inconvenientes y no se tiene un pronóstico asegurado, porque lo climático hoy por hoy no es predecible, incluso, hay posibilidades de lluvia en la zona hasta el martes”, acotó.

“Hay una incertidumbre en ese sentido, que nos acobarda un poco, pero yo creo que vamos a tomar una decisión final que será la más acertada. Amerita una resolución que no perjudique ni a la organización ni mucho menos a los participantes, y no hay tiempo que perder”, señaló Édgar.

“La situación está balanceada, entre hacer o no el TCR en junio, y el lunes (mañana) tomaremos la decisión entre todas las partes interesadas, principalmente los pilotos para ver si se hace o no ahora en el mes de junio o si se puede dar en otra fecha, en la que todos puedan, así nos organizamos mucho mejor para la edición 50”, concluyó el presidente de la Comisión Deportiva del TACPy.