CNR-Rally de Caaguazú: Mano a mano hasta el final

Definitivamente, el Petrobras Rally de Caaguazú, sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), iba a ser más que importante –por los puntos en juego– de cara a la búsqueda del título de campeón en la presente temporada.

Por un lado, Migue Zaldívar, navegado por el argentino Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, llegaba como líder al quinto departamento de nuestro país (122), y por otro, Alejandro Galanti, copilotado por Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, era el escolta (117).

El evento caaguaceño, que sufrió algunos cambios en su cronograma inicial (1 PE menos), tuvo en total 10 tramos cronometrados, distribuidos en dos etapas.

La primera arrancó el viernes con la PSE Nocturna (ganada por Fau Zaldívar –4x4– y Diego Cruz –4x2–), con mucho frío y un multitudinario marco de público; y continuó con un clima más agradable ayer con 4 PE, de las cuales una ganó Ale y tres Migue, quien se puso al frente del clasificador, escoltado por Gustavo Saba y Ale Galanti, a 6,8 y 7 segundos, respectivamente.

La segunda se disputó hoy, con 5 PE, y estuvo cargada de innumerables emociones de principio a fin. Galanti logró tomar la punta en el tercer tramo, que la mantuvo en el cuarto y tenía una diferencia a su favor de 3,4 s con relación a Zaldívar, y en el que Saba abandonaba por problemas mecánicos en su Toyota Yaris.

Faltaba el quinto, que fue la power stage, y tanto Migue como Ale pusieron absolutamente todo. En principio, Zaldívar limó esa diferencia por la que perdía y ganaba el rally por 45 centésimas en una extraordinaria definición, y Galanti, recibía una penalización de 5 segundos, por derribar un tambor.

Pero luego, dicha penalización correspondió a Migue, y la organización alegó que hubo un error involuntario en la forma en la que se comunicó la infracción para la aplicación de la misma, por lo que el triunfo le fue otorgado a Ale, quien pasa a liderar en certamen (152 a 150 puntos, descartes incluidos), cuya definición la tendremos en el Chaco.

¿Como ahora, será un mano a mano hasta el final por el título? ¿O terciarán Agustín Alonso (91) y Gustavo Saba (85), quienes tienen aún posibilidades matemáticas? Habrá que esperar hasta octubre para saberlo.