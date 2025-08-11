ABC Motor

CNR-Rally de Caaguazú: Mano a mano hasta el final

Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2) y Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), quienes pelearán por el título de campeón en el TCR50, ofrecieron un gran espectáculo en el Petrobras Rally de Caaguazú –sexta prueba del CNR–, que tuvo una épica y polémica definición en la power stage.

10 de agosto de 2025 - 20:12
Los protagonistas del fin de semana, Migue Zaldívar (izq.), saluda a Alejandro Galanti.
Definitivamente, el Petrobras Rally de Caaguazú, sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), iba a ser más que importante –por los puntos en juego– de cara a la búsqueda del título de campeón en la presente temporada.

Espectacular derrape del Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, durante la disputa de la primera etapa de ayer.
Por un lado, Migue Zaldívar, navegado por el argentino Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, llegaba como líder al quinto departamento de nuestro país (122), y por otro, Alejandro Galanti, copilotado por Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, era el escolta (117).

Gran faena de Migue Zaldívar y Luis Allende con el Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing.
El evento caaguaceño, que sufrió algunos cambios en su cronograma inicial (1 PE menos), tuvo en total 10 tramos cronometrados, distribuidos en dos etapas.

Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2) completaron el podio de la general hoy.
La primera arrancó el viernes con la PSE Nocturna (ganada por Fau Zaldívar –4x4– y Diego Cruz –4x2–), con mucho frío y un multitudinario marco de público; y continuó con un clima más agradable ayer con 4 PE, de las cuales una ganó Ale y tres Migue, quien se puso al frente del clasificador, escoltado por Gustavo Saba y Ale Galanti, a 6,8 y 7 segundos, respectivamente.

Miki Zaldívar y Víctor Aguilera, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, se adjudicaron la victoria en la RC2B.
En la RC2N, Ricky Fretes y Alfredo Méndez, con el Mitsubishi Lancer Evo X, volvieron a subir a lo más alto del podio hoy.
La segunda se disputó hoy, con 5 PE, y estuvo cargada de innumerables emociones de principio a fin. Galanti logró tomar la punta en el tercer tramo, que la mantuvo en el cuarto y tenía una diferencia a su favor de 3,4 s con relación a Zaldívar, y en el que Saba abandonaba por problemas mecánicos en su Toyota Yaris.

Enrico Massagrande y Gustavo García (Citroën DS3 R3T Max) destacaron nuevamente en clasificación general de la F2.
Faltaba el quinto, que fue la power stage, y tanto Migue como Ale pusieron absolutamente todo. En principio, Zaldívar limó esa diferencia por la que perdía y ganaba el rally por 45 centésimas en una extraordinaria definición, y Galanti, recibía una penalización de 5 segundos, por derribar un tambor.

En la clase RC4B, la dupla compuesta por Pascual Consani y Andrés Saccomani (Honda Civic Si) sobresalió otra vez.
Pero luego, dicha penalización correspondió a Migue, y la organización alegó que hubo un error involuntario en la forma en la que se comunicó la infracción para la aplicación de la misma, por lo que el triunfo le fue otorgado a Ale, quien pasa a liderar en certamen (152 a 150 puntos, descartes incluidos), cuya definición la tendremos en el Chaco.

Gabriel Duarte y Luis Quevedo, a bordo del rendidor Toyota Etios, retornaron esta vez a la senda del triunfo en la RC4C.
¿Como ahora, será un mano a mano hasta el final por el título? ¿O terciarán Agustín Alonso (91) y Gustavo Saba (85), quienes tienen aún posibilidades matemáticas? Habrá que esperar hasta octubre para saberlo.

