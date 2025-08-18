MotoGP-Austria/Red Bull Ring: Marc acelera hacia el título

“Era un circuito al que le tenía ganas”, reconoció el piloto de 32 años. “Evidentemente, con la moto roja (Ducati) quería intentar ganar”, agregó.

Concluida la 13ª prueba de las 22 del calendario 2025, Márquez ha ganado 9, las últimas seis de forma consecutiva, habiendo conquistado de paso 12 de las carreras sprint. Un dominio aplastante con el que se distancia ya a 142 puntos de su hermano menor Álex (Ducati-Gresini), segundo en la tabla de posiciones del campeonato.

“Lo importante es seguir sumando, intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con tanta inercia me costará entender y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar, pero mientras dure intentaremos seguir”, analizó Marc sobre el tramo final de la presente temporada.

Hoy y pese a salir desde la cuarta posición, el piloto de Ducati terminó viendo la bandera de cuadros en el circuito Red Bull Ring, por delante de su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), joven debutante este año en la élite del motociclismo mundial que firmó así su mejor resultado hasta la fecha. El tercer escalón del podio fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que partía desde la “pole position” y que mantuvo la primera posición hasta el último tercio de la carrera, cuando fue superado primero por Márquez y luego por Aldeguer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: MotoGP-Austria: Pole de Bezzecchi; sprint de Márquez

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La próxima fecha, la décimocuarta, se desarrollará este fin de semana en Hungría, en el Balaton Park Circuit, ubicado en Balatonfokajár, 85 kilómetros al suroeste de Budapest.