Rally del Paraguay: Comienzan a llegar los protagonistas del WRC al país

La primera edición del Rally del Paraguay por el Campeonato del Mundo de la especialidad, está empezando a tomar forma en lo que respecta a sus protagonistas. El equipo M-Sport Ford ya tiene a sus primeros enviados en suelo guaraní provenientes desde Nueva Zelanda, así como la gente de la marca surcoreana Hyundai.

Pero no solo integrantes de los equipos ya se encuentran en nuestro país. Poco después del mediodía y con las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo de fondo y el bullicio de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025, aterrizaba en el aeropuerto Silvio Pettirossi el carguero Boing 777 - FDZ Qatar Airways, trayendo a las “Bestias” mecánicas que estarán corriendo el próximo fin de semana en el departamento de Itapúa.

Según información extraoficial, se menciona que son 18 los autos que ya están en Paraguay, entre ellos los 10 Rally1 (Toyota, Hyundai y M-Sport Ford) y los 8 Rally2, que incluyen a las marcas Toyota, Skoda y Citroen.

También en el transcurso de este jueves comenzaron a llegar los primeros adelantados de los equipos oficiales, al menos los publicados por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), que cuenta con personal de bienvenida en el aeropuerto, se pudo observar a personas involucradas con Hyundai y M-Sport Ford.

A partir del viernes, ya se tendrá ya una mayor afluencia de extranjeros, especialmente los europeos que compiten en cada una de las fechas del Mundial, ya sean en la principal categoría, la WRC2 y la WRC3.

Los autos, en sus contenedores, serán trasladandos a la ciudad de Encarnación y ahí, ya en sus respectivas carpas, comenzarán los trabajos de acondicionamiento, especialmente los del Rally2, que tendrán sus jornadas de pruebas privadas denominadas sunday test y monday test.

En tanto que el arribo de las estrellas del WRC, se anuncia a partir del sábado, para cumplir con las actividades previas a la competencia, como la recorrida y otros detalles relacionados con el marketing de cada una de las marcas.