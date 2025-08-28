Rally del Paraguay, orgullo nacional

ABC Motor

La historia ya podrá decir que un 28 de agosto de 2025, Paraguay ingresó oficialmente al apasionante escenario del Mundial de Rally, un sueño largamente acariciado. El Rally del Paraguay es la denominación oficial y este jueves abrió su primera edición en el WRC, de las tres que tiene confirmadas hasta el 2027, pero con la gran ilusión que se convierta muy pronto en una parada obligada y una de las mejores del calendario mundial.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 22:38
El equipo Toyota Gazoo Racing en pleno, encabezado por el líder del mundial, Elfyn Evans, y sus compañeros Ogier, Rovanperä, Katsuta y Pajari, en la rampa.
El equipo Toyota Gazoo Racing en pleno, encabezado por el líder del mundial, Elfyn Evans, y sus compañeros Ogier, Rovanperä, Katsuta y Pajari, en la rampa.Gustavo Machado

Este viernes el sueño tiene su segundo capítulo, luego del apasionante día de jueves, con el shakedown (entrenamientos oficiales) y un partida ceremonial que rompió todos los esquemas del WRC, hasta con un “carnaval de invierno”.

Hasta los pilotos de los tres equipos oficiales realizaron algo nunca visto en las partidas ceremoniales anteriores, que fue vestir la casaca de la Albirroja para el deleite de los 13 mil aficionados que coparon las gradas del Centro Cívico de Encarnación.

El equipo MZ Racing, con el mundialista Fau Zaldívar, su padre, Miki (i), y su hermano Migue (d).
El equipo MZ Racing, con el mundialista Fau Zaldívar, su padre, Miki (i), y su hermano Migue (d).

El sueño, capítulo 2

La etapa 1 del rally abre su primer día de carrera del Rally del Paraguay, con varias incógnitas, como por ejemplo de quien de los pilotos Rally1 será el que inaugure el palmarés de la competencia en suelo guaraní.

Qué marca quedará en la historia como la primera en ganar la general del Rally del Paraguay, será Toyota, Hyundai o Ford?

Unas 13.000 personas asistieron al sambódromo para disfrutar la partida ceremonial.
Unas 13.000 personas asistieron al sambódromo para disfrutar la partida ceremonial.

Las estrellas del WRC no tienen una parada fácil en el departamento de Itapúa. Ayer tuvieron su primer contacto con la tierra colorada y quedaron sorprendidos por lo variable que se presenta el piso, un detalle a tener muy en cuenta para ellos.

Hoy la situación será de puro aprendizaje, especialmente para buscar el límite o, el menos, el ritmo que no les deje lejos de la punta. Serán ocho pruebas especiales, en cuatro tramos que se repiten en una ocasión, incluida dos vueltas al autódromo Alfredo Scheid de Capitán Miranda.

El campeón del mundo, Thierry Neuville, lideró al equipo Hyundai en la partida ceremonial.
El campeón del mundo, Thierry Neuville, lideró al equipo Hyundai en la partida ceremonial.

A las 8:03, el tramo de Cambyretá recibe a la SS1 (tramo cronometrado 1), seguido de Nueva Alborada a las 9:01, luego Yerbatera San Miguel a las 10:00 y el autódromo 11:01. La segunda pasada a estos sectores se cumplirán en los siguientes horarios: PE5 (13:34), PE6 (14:32), PE7 (15:31) y PE8 (16:44).

Carnaval en pleno invierno se vivió ayer en el Sambódromo.
Carnaval en pleno invierno se vivió ayer en el Sambódromo.

Las dos pasadas al Alfredo Scheid serán en regimen de Super Especial. El acceso al público se registró hasta ayer al mediodía y la presencia en los tramos es una situación que nunca se registró en nuestro país.

Las etapas de mañana y el sábado también se presentan desafiantes y atractivas, pero el éxito de cada día y de todo el rally del depende del respeto de los aficionados.

