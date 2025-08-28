Rally del Paraguay, orgullo nacional

Este viernes el sueño tiene su segundo capítulo, luego del apasionante día de jueves, con el shakedown (entrenamientos oficiales) y un partida ceremonial que rompió todos los esquemas del WRC, hasta con un “carnaval de invierno”.

Lea más: Rally del Paraguay, en marcha ceremonia de partida

Hasta los pilotos de los tres equipos oficiales realizaron algo nunca visto en las partidas ceremoniales anteriores, que fue vestir la casaca de la Albirroja para el deleite de los 13 mil aficionados que coparon las gradas del Centro Cívico de Encarnación.

El sueño, capítulo 2

La etapa 1 del rally abre su primer día de carrera del Rally del Paraguay, con varias incógnitas, como por ejemplo de quien de los pilotos Rally1 será el que inaugure el palmarés de la competencia en suelo guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Qué marca quedará en la historia como la primera en ganar la general del Rally del Paraguay, será Toyota, Hyundai o Ford?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las estrellas del WRC no tienen una parada fácil en el departamento de Itapúa. Ayer tuvieron su primer contacto con la tierra colorada y quedaron sorprendidos por lo variable que se presenta el piso, un detalle a tener muy en cuenta para ellos.

Hoy la situación será de puro aprendizaje, especialmente para buscar el límite o, el menos, el ritmo que no les deje lejos de la punta. Serán ocho pruebas especiales, en cuatro tramos que se repiten en una ocasión, incluida dos vueltas al autódromo Alfredo Scheid de Capitán Miranda.

A las 8:03, el tramo de Cambyretá recibe a la SS1 (tramo cronometrado 1), seguido de Nueva Alborada a las 9:01, luego Yerbatera San Miguel a las 10:00 y el autódromo 11:01. La segunda pasada a estos sectores se cumplirán en los siguientes horarios: PE5 (13:34), PE6 (14:32), PE7 (15:31) y PE8 (16:44).

Las dos pasadas al Alfredo Scheid serán en regimen de Super Especial. El acceso al público se registró hasta ayer al mediodía y la presencia en los tramos es una situación que nunca se registró en nuestro país.

Las etapas de mañana y el sábado también se presentan desafiantes y atractivas, pero el éxito de cada día y de todo el rally del depende del respeto de los aficionados.