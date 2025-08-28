Una previa espectacular y emocionante en el shakedown

Piel de gallina (chemopirimba) era la frase que más se escuchó mencionar a la mayoría de los miles de aficionados que coparon el tramo, por vivir in situ el estreno de Paraguay como anfitrión del Mundial.

A las 9:01 partió el Toyota GR Yaris Rally1 del británico Elfyn Evans, líder del Mundial, y la emoción llegó al cielo, escuchando el rugir de ese motor de la principal categoría del WRC. Fue un momento maravilloso e histórico para nuestro país y el deporte motor. Otros nueve autos más de Rally1 hicieron sus respectivas pasadas para completar el momento de adrenalina y explosión de pasión de los cientos de aficionados, tanto locales como de diferentes países del continente y de Europa.

En cuanto a lo deportivo, el mejor registro fue para el japonés Takamoto Katsuta, quedando por delante del estonio Ott Tanak y del belga Thierry Neuville. Tiempos que sirven de referencia más que nada, ya que no influye en el clasificatorio, pero las pasadas fueron importantes para los Rally1, que solamente tuvieron esa oportunidad de conocer el suelo de Itapúa.

En cuanto a los nacionales, los mejores tiempos fueron para Migue Zaldívar, superando a su hermano Fau, Diego Domínguez y Agustín Alonso.