Rally del Paraguay: La partida ceremonial asombró a los pilotos del WRC y hubo repersuciones

Frases realmente emotivas dejaron varios de los pilotos del Mundial de Rally tras la partida ceremonial del Rally del Paraguay, el jueves en el Sambódromo y donde se mostraron sorprendidos por tanto apoyo y energía de los aficionados. “Que bienvenida, gracias Paraguay”, dijo el actual campeón del mundo, el belga Thierry Neuville, al igual que el finlandés Kalle Rovanperä, quien señaló: “Ha sido genial ver cuánto apoyo y cuántos fanáticos”.

El piloto polaco Kajetan Kajetanowicz fue uno de los más efusivos en sus redes y manifestó: “¡El WRC no ha visto una salida tan espectacular en mucho tiempo! Fue una salida absolutamente fantástica. ¡Carpincho les robó el corazón y ustedes me robaron el mío! ¡Rohayhu Paraguay!”, remató en guaraní para el delirio del público en las gradas.

El belga, vigente campeón del mundo, Thierry Neuville, resumió su asombro diciendo: “¡Qué bienvenida! ¡Gracias, Paraguay, por esta increíble recepción esta noche! ¡La energía fue increíble!”.

El finlandés Kalle Rovanperä, el campeón del mundo más joven de la historia, resaltó el ambiente que se vive: “Ha sido genial ver cuánto apoyo y cuántos fanáticos hemos tenido desde el recce. La atmósfera ha sido increíble y la largada ceremonial fue espectacular, gracias a toda la gente que estuvo ahí. ¡Sigamos con esta buena vibra y arranquemos el rally con todo mañana!”.

Sami Pajari, también finés, elogió la experiencia: “Una largada ceremonial increíble, un gran espectáculo y muchísimos fanáticos del rally. Es un placer estar aquí y conocer los hermosos paisajes de este nuevo evento. ¡Con muchas ganas de que llegue el fin de semana, promete ser divertido e interesante!”.

Y como ya ocurrió desde que puso un pie en Paraguay, el broce de oro lo puso el piloto sueco Oliver Solberg, compartiendo un video desde el interior de su auto, haciendo un trompo en plena largada que se llevó el aplauso y la ovación del público.

“Especialmente para vos, Paraguay”, escribió, dedicando el momento a la afición local.